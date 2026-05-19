Guardiola nel toto-allenatori scheggia impazzita: lascia il City a Maresca, ecco dove può andare

Il tecnico spagnolo verso l’addio dopo dieci anni di successi. Enzo Maresca pronto a raccogliere l’eredità di Pep, gli scenari

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Pep Guardiola sarebbe pronto a mettere fine alla sua storica avventura al Manchester City. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il tecnico catalano avrebbe già comunicato al club la decisione di lasciare al termine della stagione, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale. Restano soltanto due partite prima dei saluti definitivi, quelli che chiuderebbero una delle epoche più dominanti della storia recente del calcio europeo. In dieci anni Guardiola ha trasformato il City in una macchina quasi perfetta, riscrivendo record e identità del club inglese. E mentre il mondo del calcio prova a immaginare il futuro di Pep, il City avrebbe già scelto il suo successore: Enzo Maresca.

Dieci anni di dominio: l’eredità di Guardiola

L’esperienza di Guardiola a Manchester ha cambiato completamente la dimensione del City. Dal suo arrivo il club è diventato una potenza assoluta del calcio europeo, capace di dominare in Inghilterra e conquistare finalmente anche la Champions League. Il bilancio parla di venti trofei in dieci stagioni: sei Premier League, cinque Carabao Cup, quattro FA Cup, tre Community Shield, una Champions League, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per Club. Numeri che raccontano solo in parte l’impatto del tecnico catalano. Guardiola ha infatti rivoluzionato il modo di giocare del City, imponendo una cultura calcistica riconoscibile e probabilmente irripetibile.

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Dove può andare Guardiola dopo il City

L’eventuale addio al Manchester City riaprirebbe inevitabilmente il grande gioco delle panchine internazionali. Guardiola resta il nome più pesante sul mercato degli allenatori e diversi top club monitorano la situazione con attenzione. In passato il tecnico ha sempre lasciato intendere di voler allenare una nazionale prima della fine della carriera, scenario che potrebbe tornare attuale dopo l’esperienza inglese. Non è esclusa nemmeno una pausa temporanea, considerando l’intensità di un ciclo durato dieci anni consecutivi ai massimi livelli. Ma conoscendo Guardiola, è difficile immaginare un lungo periodo lontano dal calcio. La suggestione Italia, però, è al momento da accantonare salvo sorprese dell’ultim’ora. Non sono pochi quelli che caldeggiano Guardiola per la panchina azzurra. Improbabile invece che possa sedere su qualche panchina di serie A, anche se sembra davvero che se ne liberino tante,

Maresca, la scelta della continuità

Per raccogliere l’eredità di Guardiola il City avrebbe scelto Enzo Maresca, profilo considerato ideale per garantire continuità tecnica e filosofica. L’allenatore italiano conosce perfettamente l’ambiente e i metodi di lavoro del club, avendo già fatto parte dello staff di Pep. Dopo l’esperienza al Chelsea, chiusa in malo modo nonostante la vittoria della Conference League e del Mondiale per Club, Maresca viene ritenuto pronto per il grande salto. La dirigenza guidata da Hugo Viana avrebbe già definito l’accordo con il tecnico italiano. Restano soltanto da sistemare gli ultimi dettagli burocratici con il Chelsea.