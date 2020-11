Guardiola scherza: "La prossima estate vengo in Italia"

A lungo sognato dalla Juventus prima dell’arrivo di Sarri, Pep Guardiola continua a strizzare l’occhio all’Italia dove d’altronde viene spesso, ma solo per godersi qualche giorno di vacanza.

Lo stesso a quanto pare succederà la prossima estate, quando l’attuale tecnico del Manchester City tornerà nel nostro Paese.

Guardiola, durante una diretta social per la campagna #nevergiveup con Ilaria D’Amico, Gianluca Vialli, Massimo Mauro e altri amici, ha lanciato quella che poteva essere una vera e propria bomba. “Se vengo in Italia ? Sì in estate arrivo…”.

Dopo qualche secondo però Guardiola ha capito di poter essere frainteso e, su precisa domanda della D’Amico, ha chiarito il senso della sua battuta. “No, arrivo per giocare a golf con Vialli e Mauro”.

Il futuro di Guardiola, protagonista di un inizio di stagione a dir poco deludente col suo Manchester City, resta comunque tutto da scrivere. L’Italia osserva interessata.

OMNISPORT | 06-11-2020 13:43