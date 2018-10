Guardiola: "Senza Ronaldo il Real perde 60 gol"

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, presentando il Clasico tra Real e Barcellona, a Univision ha usato parole d'elogio per Cristiano Ronaldo: "Cristiano Ronaldo è insostituibile. Senza di lui il Real Madrid ha perso 50, 60 gol. Lui non è decisivo solo come finalizzatore ma anche come uomo squadra".

Sulla super sfida: "Le due squadre, ma più in generale tutto il calcio spagnolo, sono state fortunate a potersi godere per quasi un decennio i due giocatori più forti del mondo, ovvero Messi e Ronaldo. La loro presenza in campo e i loro numeri incredibili hanno aiutato molto a far crescere la fama della Liga a livello internazionale". Per la prima volta dopo 11 anni, né CR7, né la Pulce, infortunata, saranno in campo.

SPORTAL.IT | 27-10-2018 16:15