Guarna ritrova il Bari: "Partita speciale"

Quella tra Bari e Reggina, in programma lunedì 16 settembre al "San Nicola" alle 20.45 non sarà solo una delle partite più importanti del girone C della Serie C, tra due delle favorite per la promozione diretta in Serie B, ma anche una gara suggestiva e piena di ricordi per un protagonista, il portiere degli amaranto Enrico Guarna, che ha difeso i pali del Bari per tre stagioni tra il 2013 e il 2016.

Guarna, che lo scorso anno ha militato nel Foggia, è però concentrato solo sul presente: "Dobbiamo solo pensare a fare il nostro, arriveremo piano piano, come se fosse una partita normale – si legge su 'TuttoReggina.com' – Non è però una partita normale, a Bari ci aspettano in tanti: è una partita che si prepara da sola".

SPORTAL.IT | 10-09-2019 00:08