Gucher trova il problema: "La fiducia non c'è"

Il centrocampista del Pisa Robert Gucher dopo la sconfitta di Chiavari in Coppa Italia ha parlato a 50 Canale: “Dobbiamo lavorare per ritrovare la prima vittoria e sono sicuro che quando succederà ci sbloccheremo mentalmente. E’ un lavoro soprattutto di testa, bisogna ritrovare fiducia in noi stessi. Se l’anno scorso forse qualche avversario ci sottovalutava, quest’anno non succede proprio perchè abbiamo fatto bene la passata stagione. Sarà un campionato equilibrato dove gli episodi fanno la differenza, tanto che la classifica è ancora molto corta“.

“Capisco che i tifosi siano un po’ preoccupati ed è normale che si aspettassero una partenza diversa. Vale anche per noi questo discorso. Devono però rimanerci vicini e sono sicuro che riusciremo a dargli le soddisfazioni che meritano perchè facciamo parte di un gruppo forte e, ripeto, siamo noi i primi ad essere incazzati perchè i risultati non arrivano“.

OMNISPORT | 28-10-2020 11:02