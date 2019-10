Gudaitis ringrazia i tifosi dell'Olimpia

Arturas Gudaitis è al settimo cielo: "Mi sento molto bene anche perché è stata una vittoria di squadra, e sono felice di esserne stato parte", ha detto il centro lituano, visto anche da 4 per qualche minuto, come riportato da 'Basketissimo.com'.

"Il pubblico è stato fantastico, ci ha spinto tantissimo. Secondo me la chiave è stata quella di eguagliare la loro intensità e la loro fisicità. Nel primo tempo abbiamo fatto un lavoro pazzesco, anche a rimbalzo. Sono stati otto mesi lunghi senza basket, ma lavoro e ho lavorato in questi mesi per serate come questa e sono contento di essere tornato con una vittoria in Eurolega e una performance che è stata d’aiuto alla squadra".

SPORTAL.IT | 26-10-2019 12:42