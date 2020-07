Gudelj del Siviglia positivo al Coronavirus: salterà la Roma

Ancora un caso di coronavirus nel mondo del calcio spagnolo: dopo Mariano Diaz del Real Madrid il Covid-19 ferma un giocatore del Siviglia , che è stato immediatamente isolato e non potrà partecipare alla sfida di Europa League contro la Roma: trattasi di Nemanja Gudelj, centrocampista serbo con cittadinanza olandese classe ’91.

Il club andaluso inizialmente ha pubblicato un comunicato, nel quale non era svelato però il nome del giocatore colpito dal virus.

“Il Siviglia comunica che dopo i test effettuati domenica sui giocatori, un membro della prima squadra è risultato positivo al Covid-19. La persona colpita è asintomatica, in buona salute ed è isolata a casa. Il club ha immediatamente allertato le autorità sportive e sanitarie, sospendendo in misura preventiva l’allenamento della squdra per svolgere attività di sanificazione presso le strutture”.

ℹ️ Comunicado oficial del Sevilla FC. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 29, 2020

In serata è lo stesso Gudelj ad uscire allo scoperto, con un video pubblicato via Twitter.

“Buonasera a tutti, confermo di essere positivo al Covid-19. Sto bene e non ho alcun sintomo, spero di poter tornare presto e aiutare il club a raggiungere gli obiettivi in questo finale di stagione”.

Il Siviglia ha in programma di tornare ad allenarsi giovedì pomeriggio, ma soltanto se i risultati dei nuovi test sul resto della squadra risulteranno negativi. Una notizia sicuramente pessima per la squadra di Lopetegui, che perde una pedina per il match contro la Roma in programma il 6 agosto.

