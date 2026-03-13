Gudmundsson, gol e casa svaligiata: l’appello dell’attaccante della Fiorentina e il precedente Ribery

Dopo il rigore decisivo in Conference, l'islandese ha trovato la sua casa sulle colline di Firenze completamente svaligiata. Sui social ha offerta una ricompensa

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Dalla gioia per un gol decisivo alla scoperta di un furto nella propria abitazione. Sono state ore movimentate per Albert Gudmundsson, protagonista con la Fiorentina in Conference League. Dopo la notte trascorsa in ritiro con la squadra, l’attaccante è rientrato a casa trovandola completamente svaligiata. Il giocatore ha denunciato l’accaduto sui social chiedendo aiuto per recuperare gli oggetti rubati.

Dalla gioia del gol allo shock del furto

Una serata da protagonista sul campo e poche ore dopo una scoperta amara. Albert Gudmundsson ha vissuto una giornata surreale dopo aver segnato il rigore decisivo contro il Rakow in Conference League. L’attaccante della Fiorentina, rientrato nella sua abitazione sulle colline di Firenze, ha trovato la casa completamente svaligiata.

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Il furto sarebbe avvenuto mentre la squadra era impegnata tra partita europea e ritiro al Viola Park. In poche ore, la gioia per la vittoria si è trasformata in grande amarezza.

L’appello sui social e la ricompensa

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso Gudmundsson attraverso i social. Il numero 10 viola ha raccontato che tra gli oggetti rubati ci sono anche beni personali di grande valore affettivo. Per questo motivo ha invitato chiunque abbia visto o sentito qualcosa a contattare le forze dell’ordine.

Il calciatore ha anche promesso una ricompensa a chi potrà fornire informazioni utili al recupero degli oggetti. Un gesto che dimostra quanto il furto abbia colpito profondamente il giocatore.

Il precedente di Ribery a Firenze

Quello subito da Gudmundsson non è il primo episodio simile che coinvolge un calciatore della Fiorentina. Nel luglio del 2020 anche Franck Ribery fu vittima di un furto nella sua villa sulle colline di Bagno a Ripoli.

Il francese scoprì l’accaduto al rientro da una trasferta a Parma, trovando la casa svaligiata. In quell’occasione furono rubati orologi e gioielli in oro per un valore non subito quantificato. L’episodio colpì molto l’ex Bayern Monaco e la sua famiglia, lasciando un ricordo amaro della vicenda.