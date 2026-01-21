È scoppiata la guerra dei Beckham: le dure accuse di Brooklyn a David e Victoria scatenano la piccata risposta dell’ex Milan

Volano stracci tra Brooklyn Beckham e i genitori, David e Victoria. Interrogato sullo sfogo del figlio, lo Spice Boy, proprietario dell'Inter Miami ed ex Milan, non ha mancato di dire la sua

Era nell’aria da tempo, ma ora è tutto alla luce del solo o, meglio, dei social: i Beckham sono ufficialmente in guerra. A togliere il velo sulla crisi famigliare che ha investito l’ex Milan, United e Real è il figlio Brooklyn, che su Instagram ha attaccato pubblicamente i genitori. Immediata la risposta di David.

Attacco frontale a David e Victoria Beckham

Volano stracci tra i membri della famiglia Beckham. Dopo il lungo post social con cui Brooklyn ha attaccato pubblicamente i genitori, è arrivata puntuale la risposta dell’ex Milan. Come rivelato dallo stesso 26enne sui social, la crisi risalirebbe al 2022 e sarebbe stata causata dai tentativi di David e Victoria di rovinare a tutti i costi il suo matrimonio con Nicola Peltz, attrice statunitense figlia del miliardario statunitense Nelson Peltz.

Il primo ballo e l’abito da sposa

Stando alle indiscrezioni circolate, l’ex Spice Girls avrebbe rovinato il primo ballo dei due sposi facendo letteralmente fuggire in lacrime Nicola. A ciò si somma una diatriba sull’abito della ragazza. La versione più gettonata parla di un vestito mai confezionato dalla casa di moda di Victoria. Le presunte verità sull’accaduto però si sprecano, rendendo al momento impossibile ricostruire quanto realmente accaduto prima della cerimonia.

Le accuse di Brooklyn ai genitori

Quello che è certo è che Brooklyn ha voluto accusare i genitori di averlo controllato troppo e di aver costruito ad hoc l’immagine della famiglia unita e perfetta. Una immagine solo di facciata, posta davanti a tutto e tutti, anche all’equilibrio e al benessere di tutti i membri della famiglia: “Per loro, il marchio Beckham viene prima di tutto”. Una situazione insostenibile per Brooklyn, che ha deciso di tagliare definitivamente i ponti, non presentandosi nemmeno al compleanno per i 50 anni del padre e, più di recente, alla consueta reunion natalizia.

La risposta dell’ex Milan al primogenito

“Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia e non intendo lasciarmi controllare”, ha sbottato Brooklyn portando papà David a rispondere per le rime, seppur con tono apparentemente conciliante. Intervenuto alla trasmissione della CNBC Squawk Box, lo Spice Boy proprietario dell’Inter Miami ha, infatti, tagliato corto: “Le accuse di Brooklyn? I miei figli hanno commesso degli errori, ma ai figli è concesso sbagliare. È anche così che si impara. Alle volte occorre lasciarglielo fare”. La sensazione è che la telenovela sia soltanto agli albori.