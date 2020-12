Guerra Juve-United per lo scambio Pogba-Dybala: ci pensa Raiola

Tocca a Mino Raiola mettere insieme i tanti pezzi di un complicato puzzle come la trattativa Pogba-Dybala, assemblarli a dovere e presentare un quadro completo, che piaccia ad entrambe le società. Operazione non facile, anzi…

Nonostante Dybala si sia sbloccato in campionato, si sa che potrebbe comunque lasciare la Juventus e rientrare nell’operazione per il ritorno a Torino di Pogba, oggetto del desiderio di Paratici e co.

La ‘Vecchia Signora’ per il francese – riporta ‘Rai Sport’ – può mettere sul piatto proprio Dybala. Lo United però chiuderebbe ad uno scambio alla pari solo con una parte cash di 30 milioni di euro. Un altro scoglio sarebbe la richiesta di Dybala che pretenderebbe il doppio dello stipendio che percepisce oggi alla Juventus, ovvero 14 milioni all’anno.

Trattativa lunga e complicata…palla a Mino Raiola per portarla in porto con la soddisfazione di tutti i protagonisti.

OMNISPORT | 14-12-2020 10:53