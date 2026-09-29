La guerra dei Rossi, Graziano apre ai figli Clara e al nove volte campione del mondo Valentino ma non tutto è superato
L'apertura è arrivata dopo l'intervista della figlia Clara, la quale è nata dal rapporto tra l'ex pilota e la seconda moglie e l'annosa vicenda legale con il primogenito
Alle origini del conflitto e della battaglia legale tra Graziano Rossi e i figli Valentino e Clara
Graziano Rossi e Valentino hanno avuto un legame intenso, profondo tanto da vederli insieme ad ogni occasione, ad ogni gara per decenni. Vale Rossi è un mito del motociclismo, forse il più grande pilota della storia del motosport e suo padre, a sua volta protagonista nelle competizioni, lo ha iniziato e condotto ai risultati che conosciamo compresi i Mondiali vinti. Ma nel tempo qualcosa si è rotto e così anche con Clara, la figlia 30enne nata dal secondo matrimonio. Al Resto del Carlino ha affidato la sua lettera aperta ai figli, dopo l'apertura di Clara nell'intervista al Corriere della Sera e anni di battaglie legali approdate anche alla richiesta di Valentino di diventare amministratore di sostegno del padre. "C’è una cosa che vale più di qualsiasi libro (il riferimento è all’autobiografia in uscita del Dottore, ndr), di qualsiasi disco e qualsiasi intervista — scrive Graziano —: il coraggio di guardare negli occhi una persona che abbiamo ferito e dirle semplicemente “Mi dispiace”. Io non ho mai chiuso la porta. Ma non posso essere io, ogni volta, a doverla aprire". Ma come si è arrivati a tutto ciò, a questo punto?
La diatriba legale che vede Valentino contro Graziano e Ambra Arpino
Da quattro anni nella famiglia Rossi sopravvive un conflitto abnorme che ha indotto nel 2024 Valentino ha presentare richiesta e a ottenere dal tribunale di diventare l'amministratore di sostegno del padre Graziano. Quindi a coinvolgere anche la terza moglie di Graziano, Ambra Arpino, sposata lo scorso giugno dall'ex pilota in una cerimonia civile a cui Valentino non ha partecipato. A marzo 2025 infatti il tribunale di Pesaro ha stabilito che il padre avesse piena capacità di intendere e di volere e nel dicembre scorso Valentino ha sporto denuncia nei confronti di Arpino per circonvenzione di incapace e accusandola di avergli sottratto circa 200mila euro. Sei mesi dopo è arrivata l'archiviazione, ma potrebbe avere altre conseguenze.
Il legame con Valentino e la risposta via lettera di papà Rossi
Il rapporto con Valentino è sempre stato variopinto, intrecciato anche per quell'amore condiviso tra due ruote, gare e imprese. La figlia Clara, invece, ha scelto di intraprendere un percorso musicale e si è dedicata agli studi negli Stati Uniti, alla sua formazione per poi rientrare in Italia e collaborare con Francesco Gazzè, maestro e autore di livello notevolissimo. Graziano oggi pone un quesito aperto che lascia intendere che la questione non sia conclusa: in effetti, anche la figlia avrebbe un ruolo nel quadro del mantenimento che le spetterebbe. "Ma una domanda, in serenità, me la pongo: se questo era davvero il sentimento, perché non dirlo due anni e mezzo fa, prima di arrivare a una guerra legale durata due anni? Perché le parole di oggi, per quanto belle e comprensibili, arrivano dopo fatti molto precisi. Arrivano dopo una vicenda giudiziaria durata quattro anni, che ha coinvolto me e mia moglie, dopo accuse, contestazioni, perizie e momenti che, per chi li vive sulla propria pelle, non si cancellano con un'intervista o con una frase pronunciata per promuovere un libro o un disco". Come deciderà di proseguire spetta solo a Graziano Rossi, il quale fa riferimento all'autobiografia di Vale e al primo lavoro in uscita della figlia.