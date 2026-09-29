Il rapporto con Valentino è sempre stato variopinto, intrecciato anche per quell'amore condiviso tra due ruote, gare e imprese. La figlia Clara, invece, ha scelto di intraprendere un percorso musicale e si è dedicata agli studi negli Stati Uniti, alla sua formazione per poi rientrare in Italia e collaborare con Francesco Gazzè, maestro e autore di livello notevolissimo. Graziano oggi pone un quesito aperto che lascia intendere che la questione non sia conclusa: in effetti, anche la figlia avrebbe un ruolo nel quadro del mantenimento che le spetterebbe. "Ma una domanda, in serenità, me la pongo: se questo era davvero il sentimento, perché non dirlo due anni e mezzo fa, prima di arrivare a una guerra legale durata due anni? Perché le parole di oggi, per quanto belle e comprensibili, arrivano dopo fatti molto precisi. Arrivano dopo una vicenda giudiziaria durata quattro anni, che ha coinvolto me e mia moglie, dopo accuse, contestazioni, perizie e momenti che, per chi li vive sulla propria pelle, non si cancellano con un'intervista o con una frase pronunciata per promuovere un libro o un disco". Come deciderà di proseguire spetta solo a Graziano Rossi, il quale fa riferimento all'autobiografia di Vale e al primo lavoro in uscita della figlia.

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