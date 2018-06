Guerrero fa sognare il Perù

Prosegue l’ondata di amichevoli per le squadre impegnate al Mondiale che prenderà il via il 14 giugno con la sfida inaugurale tra Russia e Arabia Saudita. Indicazioni contrastanti per i commissari tecnici, che si sono spesso affidati a formazioni alternative per evitare di incorrere in infortuni che sarebbero pericolosi a pochi giorni dal via, così dopo la Germania, battuta a sorpresa dall’Austria, ha steccato un’altra big come la Spagna, bloccata sull’1-1 dalla Svizzera a Vila-real: al gol di Odriozola ha risposto il milanista Ricardo Rodriguez.

Dilaga il Perù che travolge per 3-0 l’Arabia Saudita a San Gallo: a segno Carrillo e l’idolo dei tifosi dell’'Albirroja' Paolo Guerrero, autore di una doppietta dopo essersi visto sospendere la squalifica per doping. L'attesissimo debutto del Perù, assente dalla fase finale del Mondiale dal 1982, è fissato per sabarto 16 giugno alle 18 contro la Svezia.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 23:40