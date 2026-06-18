Guglielmo Cobolli, fratello di Flavio, alla prima prova scritta della Maturità 2026

Tra i maturandi anche il fratello minore del finalista del Roland Garros e Top 10 della classifica ATP del tennis mondiale

Ancora prima che suonasse la campanella delle 8:30, che segna il passaggio decisivo nell’ingresso dell’età adulta, oggi 18 giugno 2026, Guglielmo Cobolli era all’esterno del suo liceo con i compagni e le compagne in attesa di accedere e prendere posto per sostenere la prima prova scritta dell’esame di maturità. A Roma, al liceo Archimede che ha frequentato e che è diventato il centro della sua carriera scolastica e che, oggi, è il luogo che lo inizia in questo passaggio inevitabile eppure umano. Guglielmo è il fratello di Flavio Cobolli, finalista del Roland Garros e talento straordinario del tennis italiano. Era a Parigi, qualche settimana fa, per sostenere suo fratello con l’amico Edoardo Bove e ha interrotto la preparazione nell’emozione pura di quelle ore di una finale magnifica.

Guglielmo Cobolli, fratello di Flavio alla prima prova scritta della maturità

A lui, Guglielmo aveva dedicato un post che i suoi professori saranno stati orgogliosi di leggere, per costruzione del testo e contenuto, che attestano anche l’intensità di quel vissuto che accompagna oggi il maturando, in questa prova scritta che apre di fatto l’esame. In una dichiarazione asciutta ma essenziale, ha confidato come per seguire a Parigi Flavio nello scontro finale con Alexander Zverev che ha visto vincere il Roland Garros al tedesco dopo una lotta incredibile, sicuramente vibrante di altissimo livello tecnico. “Ho interrotto lo studio per non perdermi la finale di mio fratello”.

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Oggi era con gli altri, in attesa che questa prova avesse il suo principio, di leggere le tracce, capire quale fosse la scelta corretta da effettuare dopo mesi di preparazione. E mettere in quel testo quanto appreso, elaborato e compreso a termine di un ciclo di studi intenso a cui ha dedicato impegno.

ANSA

Guglielmo Cobolli tra compagne e compagni prima della prima prova scritta

Poi la lettera che ha commosso, strappato e indicato una componente del loro rapporto. “Ho pensato a tutto in un secondo solo. A quando eravamo piccoli. A tutte le volte che ti ho visto partire con la racchetta e una valigia, senza sapere quando saresti tornato“, scrive Guglielmo Cobolli, oggi appena maggiorenne e pronto all’esame di maturità.

La lettera al fratello Flavio, dopo il Roland Garros

Nella lettera emerge l’emozione di un fratello minore che vede il suo mito, Flavio, in finale del Roland Garros, dopo aver assistito a tutto il percorso necessario per arrivare fin lì. Alla fatica, ma anche alla crescita della motivazione, dalla Roma alla racchetta: “Sai cosa ho sentito in quel momento? Non eccitazione. Non ansia. Ho sentito qualcosa di più grande, qualcosa che stringeva forte, una cosa che non sapevo di avere dentro finché non ti ho visto li in mezzo a quel campo. Era amore. Era orgoglio”. Non solo: “Era il peso di tutto quello che so e che non vede nessun altro”.

L’ascesa in classifica ATP

Guglielmo ha assistito a tutta la scalata verso il successo di Flavio Cobolli, nuovo numero 10 al mondo secondo la classifica ATP. Ora non sarà di certo una sconfitta a intaccare questa straordinaria ascesa : “Non ti dico le cose che dicono tutti. Ti dico solo quello che so per certo. Ti ho guardato oggi e non ho visto una sconfitta. Ho visto mio fratello, in una finale Slam, che lottava fino all’ultimo respiro. Ho visto l’uomo che è diventato il ragazzo con cui sono cresciuto”. Quindi la conclusione: “Sei il mio fratello. Sei il mio esempio. Sei la persona più coraggiosa che conosco”.

Una storia che prosegue e che continua anche oggi, alla prima prova scritta in cui dimostrerà altrettanta qualità. Buona maturità, Guglielmo.