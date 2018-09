Guido Meda: 'Valentino Rossi va aiutato'

"Le corse non hanno nè cuore nè ammirazione. Nessuno si ferma ad aspettarti. Nessuno si impietosisce. Nemmeno se sei la Yamaha, nemmeno se hai con te Valentino Rossi. Arriva un momento in cui non basta più. Lui ha già aiutato. Ora è il momento di aiutare lui". A scriverlo, in un lungo editoriale, è stato Guido Meda, la voce del Motomondiale di Sky Sport.

"L'istinto, di ognuno, è quello di chiedersi se Valentino possa aver voglia di tirare avanti così, mentre all'orizzonte non si profilano i contorni del fine crisi e lui di tempo da spendere correndo non ne ha più molto" ha aggiunto il giornalista milanese.

"Dobbiamo continuare a lavorare adesso, ci sono ancora cinque gare. C'era qualcosina di elettronica buona che mi ha aiutato a fine gara. La moto nuova? Storicamente la Yamaha la portava nei test a Brno… Ma è da due anni che non arriva niente, non so perché" aveva detto Rossi ad Aragon.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 11:20