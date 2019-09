Guinea, spunta Claudio Ranieri

Anche Claudio Ranieri è in lizza per la panchina della Guinea. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il presidente della Federazione locale, Antonio Souaré, sta valutando alcuni nomi di primo piano per la sostituzione del belga Paul Put, cacciato dopo l'eliminazione in Coppa d'Africa ad opera dell'Algeria.

Tra questi c'è il tecnico testaccino, il portoghese Paulo Duarte, il franco-congolese Florent Ibenge e tre francesi: Daniel Bréard, Denis Lavagne e Didier Six

SPORTAL.IT | 06-09-2019 18:51