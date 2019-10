Guizzo Lazovic: il Verona si impone a Parma

Il Verona vince al Tardini per 1-0 e abbatte un Parma con grandi problemi di formazione soprattutto in avanti. Mancano infatti sia Inglese che Cornelius, tanto che in posizione di falso centravanti deve agire Kulusevski, con Gervinho e Karamoh ai suoi lati.

La partita viene quindi decisa da Lazovic, che al 10' si inventa una botta imparabile da fuori area dopo una chiusura di Darmian su Verre. Il Parma poi attacca con convinzione e ci prova soprattutto con Karamoh. L'occasione più grossa capita però a Gervinho, che a inizio ripresa triangola con Kulusevski e conclude contro la traversa. Il Verona, dopo il pareggio sfiorato da Kumbulla poco prima dell'intervallo, si limita a controllare ma sa anche rendersi insidioso: su guizzo di Faraoni, Lazovic va a pochi centimetri dalla doppietta personale.

Poi diventa protagonista Silvestri, fondamentale nella parata su Dermaku e sul successivo tentativo di tap-in di Kucka. E nel finale arrivano altri due interventi fondamentali, sui subentrati Sprocati e Hernani. Con questo successo il Verona sale a quota 12 punti, solo uno meno del Parma.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 20:59