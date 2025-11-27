Gut-Behrami, l’infortunio è gravissimo ma la rivale di Brignone non esclude nulla. Paris senza paura: la scelta per il SuperG

La sciatrice svizzera ha sofferto la rottura del legamento crociato anteriore, per lei stagione finita ma allontana le voci di ritiro poi il messaggio: “Abbiamo vissuto delle tragedie, il mio infortunio non lo è”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Lara Gut-Behrami dice addio alla stagione e alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’infortunio in allenamento costa carissimo all’avversaria di Federica Brignone che aveva annunciato che questa sarebbe stata l’ultima annata di una bellissima carriera ma dopo questo ko i piani potrebbero cambiare.

Stagione finita per Lara Gut-Behrami

La notizia non arriva di certo come una sorpresa ma come una triste conferma. La stagione della svizzera Lara Gut-Behrami è di fatto finita ancora prima di cominciare. La federazione svizzera ha infatti rivelato che c’è la rottura del legamento coricato anteriore, del collaterale mediale e del menisco del suo ginocchio sinistro dopo la caduta nel corso dell’allenamento che stava sostenendo a Copper Mountain. Una notizia terribile per la sciatrice svizzera e per tutto il movimento dello sci alpino femminile che perde una delle sue grandi protagoniste nell’anno delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carriera finita? Forse no

La stagione dello sci alpino cominciata solo da poche settimane doveva rappresentare l’ultimo ballo per Lara Gut-Behrami. La svizzera è stata una delle grandi protagoniste nel corso degli ultimi anni, polivalente ma con un fiuto particolare per il SuperG. L’elvetica con il suo modo di sciare molto personale nel corso delle ultime stagioni è stata una delle grandi avversarie di Federica Brignone e sperava di chiudere al top con le Olimpiadi di Milano-Cortina. Poi l’infortuno a un ginocchio già infortunato nel 2017 che cambia tutti gli scenari, ma il ritiro potrebbe anche essere ritardato: “Avevo immaginato i prossimi mesi in modo molto diverso e non vedevo l’ora di lanciami in questa stagione. Abbiamo assistito a eventi drammatici del nostro sport con incidenti mortali che hanno coinvolto giovani atleti. Credo che il mio infortunio non possa essere considerato una tragedia. Ora l’obiettivo è quello di riprendermi completamente, solo dopo capirò cosa mi riserva il futuro”.

Paris “ironman”: in pista a Copper Mountain

Sempre a proposito di grandi protagonisti, una buona notizia per l’Italia arriva da Dominik Paris. Il veterano si è procurato una distorsione alla caviglia durante un allenamento in gigante, ma dopo un po’ di riposo ha deciso di riprendere gli allenamenti e di essere regolarmente al cancelletto per il primo supergigante della stagione che andrà in scena oggi alle 19 sulle nevi di Copper Mountain. L’azzurro partirà con il pettorale numero 15 in una gara che vede al via anche Mattia Casse, Guglielmo Bosca e Giovanni Franzoni.