Gyasi stende il Frosinone: Spezia a un passo dalla Serie A

Lo Spezia si aggiudica il primo round della finalissima playoff di Serie B: la formazione ligure si presenta alla sfida di ritorno in casa con il vantaggio del risultato e del migliore piazzamento in classifica. Battuto il Frosinone con la rete nel primo tempo di Gyasi: ai ragazzi di Nesta servirà una vittoria con due goal di scarto nel match di ritorno.

Il match prende il via con le due squadre molto chiuse e poco propositive: il ritmo è però piuttosto alto e non mancano interventi ruvidi in mezzo al campo. Dopo venti minuti lo Spezia passa con un’azione da manuale, tutta in verticale: Maggiore sfodera il delicato tocco decisivo per Gyasi, che da posizione defilata infila Bardi con un preciso diagonale.

A questo punto i ragazzi di Italiano prendono il controllo del match fino alla fase finale della prima frazione, quando il Frosinone reagisce e si rende pericoloso con due ghiotte occasioni in area avversaria.

Nella ripresa la partita si mantiene equilibrata e vive di fiammate: la formazione di Nesta ci prova maggiormente e arriva alla conclusione dal dischetto di Salvi, che trova però sulla sua strada il bellissimo riflesso di Scuffet. Nei minuti finali la difesa ligure alza il muro e respinge tutti i numerosi palloni messi in area.

OMNISPORT | 16-08-2020 23:20