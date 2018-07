Ha la leucemia: la sfida più dura di Ikeme

Il portiere nigeriano Carl Ikeme ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 32 anni soltanto.

Lo ha reso noto attraverso un comunicato il Wolverhampton Wolves, il club britannico per il quale è sotto contratto l’atleta africano.

Si è trattata di una decisione dolorosa quanto necessaria, quella di Ikeme. L’ha fatta su consiglio dei medici per meglio affrontare la battaglia con una leucemia acuta che gli è stata diagnosticata circa un anno fa. Lo stesso Ikeme aveva comunque fatto sapere che dopo il ciclo di chemioterapia al quale era stato recentemente sottoposto la malattia è in completa remissione.

Originario di Sutton Coldfield, in Inghilterra, cresciuto nel Wolverhampton, l’estremo difensore è tornato nei ‘Lupi’ nero-arancioni nel 2012 dopo una lunghissima serie di esperienze in prestito vissute con Accrington Stanley, Stockport County, Charlton, Sheffield United, Queens Park Rangers, Leicester, Middlesbrough e Doncaster.

Nel settembre del 2015, sfruttando le sue origini, ha fatto il suo esordio tra i pali delle ‘Super Aquile’, portando la maglia della nazionale nigeriana in dieci occasioni, l’ultima nell’ottobre di due anni fa in una gara con lo Zambia: si è trattato di una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia che si sono giocati questa estate.

La Nigeria, come è noto, ha staccato il biglietto ed era inserita nello stesso girone dell’Argentina, dell’Islanda e della Croazia, la rivelazione del torneo.

