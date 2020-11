"Haaland destinato al Liverpool"

L’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland è destinato a lasciare presto la Germania per accasarsi in Inghilterra, al Liverpool. Almeno questo dichiara Christoph Freund, il direttore sportivo dell’ex squadra del bomber, il Salisburgo.

“Andrà al Liverpool. Può giocare in qualsiasi club. Ha mentalità, autostima e può lasciare il segno per i prossimi dieci anni. Haaland non resterà a lungo al Borussia Dortmund, così come non è rimasto a lungo con noi. È normale, ma ci rende orgogliosi perché fa parte della nostra filosofia: il giocatore può crescere, noi lo vendiamo bene e possiamo investire in scouting e nuovi talenti e liberare il posto per uno di loro”, ha detto a Sky Sports.

OMNISPORT | 03-11-2020 22:02