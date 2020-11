Haalnd continua a segnare con una regolarità disarmante. Il giovane asso del Borussia Dortmund è l’oggetto del desiderio di tantissimi top club, pronti a tutto pur di averlo. Secondo AS, il suo futuro sarà nella Liga.

Il Real Madrid sarebbe in pole position per l’attaccante norvegese classe 2000. I blancos sarebbero al lavoro per averlo a partire dalla stagione 2022/23. La punta è stata accostata anche alla Juventus.

OMNISPORT | 08-11-2020 08:06