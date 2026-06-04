Haaland, intrigo Real: l’annuncio dell’anti-Perez, il giallo della clausola, la minaccia del City, Florentino risponde

Il candidato alla presidenza del club, Enrique Riquelme, annuncia i colpi Haaland e Rodri, scatenando un caso internazionale. Perez risponde con un tris di acquisti

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La guerra elettorale tra Florentino Perez ed Enrique Riquelme per la presidenza del Real Madrid diventa un caso internazionale che coinvolge anche Haaland e il Manchester City. Il giallo dell’estate è servito e rischia di finire in tribunale.

Real Madrid: Riquelme annuncia Haaland

Enrique Riquelme fa sul serio: vuole prendersi il Real Madrid. E, in vista delle elezioni presidenziali in programma il 7 giugno, annuncia il colpo dei colpi: Haaland. Non solo: l’imprenditore spagnolo ha aggiunto che, se dovesse battere Florentino, al Bernabeu arriverà anche Rodri.

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Doppio colpo dal Manchester City per riportare i blancos al top in Spagna ma soprattutto in Europa. Ciò che forse Riquelme ha però sottovalutato sono le conseguenze delle sue dichiarazioni, che hanno scatenato polemiche furibonde.

La promessa ai tifosi del candidato alla presidenza

L’anti-Perez è talmente sicuro di Haaland e Rodri che in diretta tv ha fatto una promessa che rischia di trasformarsi nel più clamoroso degli autogol.

“Non ho il curriculum di Florentino e non sono mai stato presidente. Per questo mi assumo un impegno: se non dovessi riuscire a mantenere le promesse, pagherò il 100% delle quote associative annuali dei 100.000 soci del Real Madrid”.

La minaccia del Manchester City: “Pronti ad agire legalmente”

Immediata la replica del Manchester City, che, dopo aver perso Guardiola, non intende certo rinunciare al fenomeno norvegese. “Le notizie provenienti dalla Spagna riguardo al futuro di Erling sono false”, hanno fatto sapere gli Sky Blues. Che promettono battaglia: “Stiamo valutando un’azione legale per l’utilizzo improprio dell’immagine del nostro calciatore”.

Sulla vicenda sono usciti allo scoperto anche il padre del calciatore, Alfie Haaland, e la sua agente, Rafaela Pimenta: “Non c’è nulla di vero”. Per Riquelme, però, la smentita “fa parte del gioco. È successo anche con Figo”.

Haaland e il giallo della clausola nel contratto

Nel corso del suo intervento al programma televisivo El Hormiguero, Riquelme ha dichiarato che Haaland ha una clausola rescissoria nel suo contratto. Dal Manchester City, però, è arrivata una secca smentita. Secondo il quotidiano spagnolo AS, invece, una clausola sarebbe effettivamente presente e si attiverebbe a circa metà del contratto in scadenza nel 2034, per una cifra elevata ma non ancora precisata.

Circola inoltre un’altra indiscrezione: la clausola si sarebbe attivata in seguito all’addio di Guardiola. Ad ogni modo, che Haaland sogni di indossare un giorno la camiseta blanca non è un mistero. I presupposti per un suo passaggio alle merengues, infatti, c’erano già nell’estate del 2022, quando lo scandinavo vestiva ancora la maglia del Borussia Dortmund. Alla fine approdò al Manchester City su consiglio di Mino Raiola, che non era in buoni rapporti con Florentino Perez.

Florentino Perez risponde sul mercato

Ventidue anni dopo, Perez vede in discussione la sua poltrona e, allora, lascia parlare il mercato. Il presidentissimo ha definito il ritorno di José Mourinho e annunciato due acquisti: Dumfries dall’Inter e Konaté dal Liverpool.

Poi si è soffermato su Nico Paz: “Ha disputato una stagione fantastica con il Como in Italia e, come sapete, abbiamo l’opportunità di riportarlo a casa. Decideremo insieme all’allenatore e allo staff tecnico”.