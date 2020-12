Haaland, l'infortunio diventa un mistero

Assente illustre nella partita contro la Lazio che ha dato al Borussia Dortmund la certezza della qualificazione agli ottavi di Champions League, Erling Haaland sembra destinato a tornare in campo molto presto e comunque in anticipo rispetto alle previsioni fatte a caldo dal tecnico Lucien Favre: “Si è infortunato ieri in allenamento e non tornerà prima di gennaio” aveva dichiarato l’allenatore svizzero.

All’indomani, però, lo stesso Haaland ha ridimensionato la gravità dell’infortunio, pubblicando sul proprio profilo Twitter un post rassicurante per sé e per i tifosi: “Buone notizie, ho parlato col mio dottore” ha twittato l’ex Salisburgo.

OMNISPORT | 03-12-2020 15:16