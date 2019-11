Haaland, messaggio alle pretendenti

Ventitré reti stagionali, 7 in Champions League: Erling Braut Haaland è uno dei giocatori che sta più impressionando in Europa in questa prima parte di stagione.

In tanti hanno già messo gli occhi su di lui, in Italia anche Juventus e Napoli. Sul futuro della punta norvegese ha parlato il padre del classe 2000: "Era un fan del Leeds, un fan del City e un fan del Nottingham Forest, mi ha seguito ovviamente. A un certo punto vorrà andare in Premier League, ma quando ciò accadrà non lo so. È costruito per andare in Premier League. In questo momento è a Salisburgo, un club fantastico che gioca la Champions League. Quindi non ha fretta", sono le parole riportata da Talksport.

SPORTAL.IT | 07-11-2019 16:10