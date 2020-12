La Haas ha ufficializzato l’arrivo di uno dei suoi piloti: si tratta di Nikita Mazepin. Il russo, 21enne di Mosca, ha firmato un contratto pluriennale col team statunitense e attualmente gareggia in Formula 2 per la scuderia Hitech Grand Prix e a due gare dalla fine è terzo in classifica, guidata da Mick Schumacher, proprio colui che quasi sicuramente sarà il suo compagno di squadra, anche se la Haas non lo ha ancora ufficializzato.

OMNISPORT | 01-12-2020 10:54