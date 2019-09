Hackett: "Jokic è quattro volte me"

Daniel Hackett si è soffermato sui momenti di tensione vissuti con Nikola Jokic nelle battute finali della sfida tra Italia e Serbia ai campionati del mondo di basket in corso di svolgimento in Cina. "Prendere delle gomitate in faccia non fa piacere e quindi le ho restituite, poi lui è quattro volte me e sono finito per terra" ha riferito l'azzurro, stando a quanto si legge sulla ‘Gazzetta dello Sport’.

Jokic, classe 1995, centro dei Denver Nuggets, è alto 213 centimetri su cui distribuisce oltre 110 chili: non esattamente il miglior soggetto con cui litigare.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 12:31