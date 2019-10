Hackett lascia la Nazionale

Daniel Hackett in un'intervista al sito Eurodevotion ha annunciato il suo addio alla Nazionale: "Con grande serenità ti dico che credo sia giusto lasciare spazio alle nuove generazioni che meritano di giocare.Al Mondiale ho giocato l’ultima gara in azzurro".

"Ci siamo fatti un bel mazzo, ci abbiamo provato, il risultato non è stato il massimo che speravamo però abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo, cioè il Preolimpico. E’ stata un’estate produttiva, ci tenevo tanto a giocare un Mondiale ed averlo fatto mi riempie di orgoglio".

"Credo di essere arrivato ad un bivio, o meglio al capolinea. Con grande serenità ti dico che credo sia giusto lasciare spazio alle nuove generazioni che meritano di giocare. Ci son ragazzi come Spissu, Moretti, Mannion che hanno bisogno di fare questa esperienza e di farla al più presto. E’ ora che mi faccia da parte e voglio dirlo in anticipo in modo che ci sia il tempo per programmare. Al Mondiale ho giocato l’ultima gara in azzurro".

"Ho la certezza di aver sempre dato tutto ciò che avevo in tantissime estati e questo è fondamentale. Ora è tempo di farsi da parte per ragioni che ritengo tanto personali quanto giuste. Ho una figlia che compie 3 anni proprio in questi giorni, lei sento che ha bisogno di me, la mia famiglia ha bisogno di me ed io sento proprio che sia giusto starle vicino".

"Avrò la serenità di dedicarmi alla mia famiglia e di poter prendermi cura del mio corpo. Sarò ripetitivo, ma è proprio la serenità di questa decisione che mi piace trasmettere in questo momento".

Hackett in Azzurro ha totalizzato 115 presenze.

