Hackett va giù piatto, Petrucci vuole parlargli

Il presidente Fip Giovanni Petrucci ha commentato le parole al vetriolo di Daniel Hackett. "Gli accordi con me e con il commissario tecnico Sacchetti prevedono il suo arrivo a Pinzolo venerdì prossimo. Per motivi personali non è riuscito ad aggregarsi alla squadra già oggi a Milano ma lo aspettiamo venerdì come d’intesa. Per quanto riguarda le sue esternazioni, che potrebbero riguardare me o la Federazione, sarà mia premura chiarirle con lui" ha detto il massimo dirigente del basket italiano.

"Non capiscono la differenza tra l' amore per il gioco e lo scherzo politico. Non rispettano chi ha rispettato il gioco da anni e chi sul campo spende sudore da quando e' bambino. Vogliono apparire vogliono comandare ma fanno solo male al nostro sport. Io sono diverso. Dico ALT. Rifletto. Le prese in giro sono state pesanti. Vergognose. Ed io non ci sto! Dico alt per chi e' stato eliminato, dico alt perche' lo dicevo da anni che il sistema e' malato in cima. Ed a me i piedi in testa non me li mettono. Per me, per Pesaro, per Siena per la mia famiglia. Punto" ha scritto Hackett.

SPORTAL.IT | 22-07-2019 13:48