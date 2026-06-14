Haiti-Scozia, moviola: finale rovente, caraibici furiosi, che rabbia per il replay

La prova dell’arbitro Ghorbal al Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts analizzata ai raggi X, il fischietto algerino ne ha ammoniti quattro

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha avuto parecchio lavoro l’arbitro algerino Ghorbal a Boston e non se l’è cavata sempre bene. Quattro ammoniti in tutto (pochi visti i tanti falli) ma soprattutto un caso dubbio che ha sollevato le proteste di Haiti. Vediamo cosa è successo.

Haiti-Scozia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 28′ il gol di McGinn che all’età di 31 anni e 238 giorni diventa è il giocatore più anziano ad aver segnato per la Scozia ai Mondiali, superando Kenny Dalglish (31 anni e 103 giorni) contro la Nuova Zelanda nel 1982. Primo giallo al 39′, è per Bellegarde per un intervento in ritardo su Shankland ma la Scozia è molto fallosa dall’inizio. In particolare Adams, spesso richiamato dall’arbitro nella prima frazione.

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Il rigore negato

Al 47′ ammonito Hickey per una trattenuta vistosa su Providence. Finale rovente: prima della fine il tiro di Bellegarde viene respinto in area col braccio da Grant Hanley, Ghorbal non interviene. La protesta è stata immediata. I giocatori haitiani hanno circondato l’arbitro algerino. Anche dalla panchina sono scoppiate proteste. A peggiorare la situazione, la scarsa presenza del replay televisivo dell’azione. L’episodio è stato mostrato una sola volta dalla trasmissione ufficiale, senza le molteplici angolazioni che solitamente accompagnano le azioni controverse in un Mondiale. Al 91′ ammonito Curtis, che alza troppo la gamba su Casimir, al 95′ giallo per McLean per un intervento scomposto sempre su Casimir. Dopo il recupero finisce 1-0 per la Scozia nel girone C.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mokrane Gourari e Abbes Akram Zerhouni con lo spagnolo Alejandro Hernández IV uomo, Abdullah Alshehri, proveniente dall’Arabia Saudita, al VAR, Mohammed Obaid Khadim, proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, all’ AVAR, l’arbitro del match ha ammonito Bellegarde, Hickey, Curtis, McLean.