Hajime Moriyasu, il ct del Giappone non è un meme ma un maestro del metodo analogico e della simpatia umana in disuso anche in questo Mondiale

Il ct del Giappone non è un meme, è un uomo che ha costruito una comunicazione su simpatia e empatia. Una rarità nel Mondiale 2026

L’ultima nota social che è riuscito a generare Hajime Moriyasu, ct del Giappone, è l’iconica scena del selfie con Harry Kane, il quale pare non abbia piena consapevolezza di trovarsi al fianco di uno dei personaggi più iconici di questa edizione dei Mondiali. Forse è solo stanchezza, o imbarazzo. Ma l’effetto generato dalla sua presenza in questo spazio che poi sono le piattaforme digitali è spropositato rispetto ai risultati, ai suoi stessi giocatori. Perché sa essere simpatico, divertente e divertito cosa che in una competizione come l’edizione americana dei Mondiali è quasi in evidente contraddizione. Empatico, sorridente, quasi umile e ammirato per le emozioni che gli vengono offerte, si è ritagliato un ruolo in controtendenza rispetto all’hype che si sta costruendo attorno a determinati temi e a specifici giocatori.

Il selfie di Hajime Moriyasu con Harry Cane

L’ultimo atto, dicevamo, è stato lo scatto con Kane, capitano dell’Inghilterra e tra i più attesi attaccanti del Mondiale. Ma la sua notorietà arriva da lontano. Durante la conferenza stampa ufficiale del 13 giugno a Dallas ha spiegato la dolorosa esclusione del capitano Wataru Endo dai Mondiali 2026 a causa del riacutizzarsi di un infortunio durante il ritiro di Nashville. Con la voce commossa ha chiesto pubblicamente scusa al calciatore del Liverpool, alla sua famiglia e ai tifosi giapponesi.

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Il mito del Crying Coach

Poi le lavagne e i suoi messaggi indecifrabili o poco intuibili in un contesto ipertecnologico con arbitri, VAR e regole tra le più avanzate di sempre. Schemi e comunicazione che parte da un metodo analogico in grado di favorire l’apprendimento sia logico sia con il ricorso metafore attraverso strumenti analogici. Un apprendimento democratico, emotivo che ha consentito al ct prima di sedersi sulla panchina della nazionale maggiore, di allenare le selezioni giovanili giapponesi e il Sanfrecce Hiroshima, vincendo diversi titoli nazionali.

Com’è nato il Crying Coach – come lo ha ribattezzato qualcuno sui media e sui social – è il risultato della somma di ogni singolo impeto e gesto di normalizzazione di gentilezza, ordine, rispetto che, nella cultura giapponese, costituiscono le fondamenta dell’educazione e della consapevolezza sociale della comunità.

No meme con un passato al Manchester Utd

No meme, solo un certo senso dello straordinario che, però, si è abbinato spesso al ct del Giappone. Hajime Moriyas vanta un passato europeo, grazie all’esperienza raccolta nello stage al Manchester United risalente all’aprile del 1990. L’ex centrocampista giapponese trascorse un mese in Inghilterra per un periodo di prova e allenamento con i Red Devils che gli consentì di conoscere anche Sir Alex Ferguson. Moriyasu ha avuto modo di allenarsi principalmente con la seconda squadra, osservando da vicino le leggende del club e l’allora allenatore dei Red Devils in una fase, per il calcio europeo, di grande scetticismo, nei riguardi dei calciatori giapponesi.

Perché è un maestro, comunque

Non è un personaggio inventato, esaltato dalla fase non brillante in vui versa il calcio mondiale ma un uomo di campo che sa trattare con simpatia intesa nel senso primo, ovvero syn pathos con emozione, partecipazione, e quell’empatia che è cosa altra e che presuppone e investe la componente psicologica che, in campo, aiuta. Forse non è sempre apprezzata e preferita, ma può servire a rimanere fedeli a una linea di umanità che troppo spesso è parsa superflua. Anche in questa Coppa del Mondo.