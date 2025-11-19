PSG pigliatutto, Hakimi Pallone d'Oro africano: il red carpet anomalo e la promessa, l'ex Inter beffa Osimhen

Il terzino marocchino ce l'ha fatta: dopo la delusione per il sesto posto nella classifica del Pallone d'Oro assegnato al compagno di squadra Dembelé, ecco il meritato riscatto

Dopo il Pallone d’Oro conquistato da Dembelè, il PSG fa il bis con il trionfo di Hakimi al Pallone d’Oro africano. L’ex terzino dell’Inter, tra i protagonisti assoluti della cavalcata della squadra di Luis Enrique in Champions League, ha battuto la concorrenza di Salah e Osimhen e succede all’atalantino Lookman.

Hakimi Pallone d’Oro africano

Le previsioni della vigilia sono state rispettate. E lo si è capito nelle ultime ore, quando Hakimi – seppur infortunato – ha raggiunto Rabat, capitale del Marocco, per presenziare alla cerimonia di consegna dell’ambito riconoscimento, mentre i suoi avversari, ovvero Salah del Liverpool e Osimhen del Galatasaray, hanno preferito snobbare l’evento.

È la prima volta che il Marocco si aggiudica il premio da Mustapha Hadji nel 1998 ed è senza dubbio meritatissimo, perché Hakimi, che nelle precedenti edizioni ha solamente sfiorato il successo, è reduce da una stagione pazzesca da 11 gol e 16 assist in 55 partite. Il 27enne succede all’attaccante nigeriano dell’Atalanta Lookman.

Psg pigliatutto: il riscatto di Achraf dopo Dembelé

Il sesto posto finale di Hakimi nella classifica del Pallone d’Oro assegnato a Dembelé ha fatto storcere il naso a molti. Probabilmente, allo stesso terzino ex Inter non è andato giù il piazzamento nel prestigioso premio istituito da France Football. Il riscatto, però, è arrivato in Africa ed è frutto della straordinaria e storica annata vissuta dal Paris Saint-Germain, che non ha solamente alzato al cielo la Champions League per la prima volta, ma anche conquistato Ligue 1, Coppa di Francia, Supercoppa di Francia e Supercoppa Europea, fermandosi in finale al prima edizione del Mondiale per Club andata in scena negli States.

Soprattutto in Europa il capitano della nazionale marocchina è risultato determinante grazie ai gol segnati all’Aston Villa nel ritorno dei quarti, all’Arsenal nella semifinale di ritorno e anche alla ‘sua’ Inter nella finalissima di Monaco di Baviera che il PSG ha stravinto con un roboante 5-0.

Il red carpet anomalo e la promessa

Nonostante l’infortunio che gli è stato causato da un’entrata di killer di Luis Diaz nel corso della sfida di Champions col Bayern Monaco a inizio novembre, Hakimi non ha certo voluto mancare all’appuntamento col Pallone d’Oro africano. Per non sforzare la caviglia sinistra il campione del Psg ha sfilato sul red carpet in monopattino, regalando un siparietto curioso e anche piuttosto inedito.

“Questo trofeo non è solo mio: appartiene a tutti i bambini marocchini e africani che sognano di diventare calciatori” ha detto con la voce rotta dall’emozione, prima di rivolgere una promessa al suo popolo. “Daremo tutto per portare a casa la Coppa d’Africa, un trofeo che per me è molto più importante di questo”.