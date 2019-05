Haland fa impazzire la Juventus: 9 gol ai Mondiali

La Norvegia travolge per 12-0 l'Honduras ai Mondiali Under 20 e mette in mostra la sua stella più promettente, l'attaccante Erling Braut Haland, che con 9 reti segnate in una partita entra direttamente nella storia del calcio.

Haland, un classe 2000 di proprietà del Salisburgo, seguito da Juventus e Manchester United, ha aperto le danze al 7', poi ha segnato altri tre gol prima dell'intervallo. Nella ripresa ha dilagato, realizzando altre cinque reti e conquistando la vetta della classifica cannonieri della rassegna iridata. La sua prestazione non passerà inosservata, ed è possibile che qualche big si farà avanti nelle prossime settimane.

SPORTAL.IT | 30-05-2019 21:11