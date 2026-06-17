Halle, Cobolli si vendica di Zverev a casa sua: Flavio-Shelton coppia On fire. Moutet, provocazione indecente al Queen’s

Cobolli si prende la sua rivincita su Zverev dopo il Roland Garros battendo la coppia composta dal tedesco e da Melo in Germania insieme a Shelton. Nuovo spettacolo indecoroso di Moutet all'ATP del Queen's

Non varrà certamente quanto una finale singolare del Roland Garros, ma Flavio Cobolli si è comunque tolto una piccola soddisfazione all’ATP 500 di Halle in coppia con Ben Shelton prendendosi la rivincita su Alexander Zverev, sconfitto a casa sua insieme all’amico Marcelo Melo dal doppio brandizzato On col risultato di 7-6 6-3. Nel frattempo al Queen’s si è verificato l’ennesimo, indecoroso, spettacolo del provocatore Corentin Moutet.

Cobolli si prende la rivincita su Zverev (a casa sua)

Continua il percorso di Flavio e Ben ad Halle. Cobolli e Shelton infatti hanno conquistato una nuova vittoria nel torneo di doppio sbarazzandosi di Zverev e dello specialista Melo al termine di una partita che dopo un primo set molto equilibrato nel quale sono stati loro ha offrire le uniche chance di break è stata decisamente in discesa per la coppia brandizzata On, approdata in semifinale grazie alla vittoria per 7-6 6-3. Una vittoria che ha anche un leggero sapore di vendetta per Cobolli, che in un contesto certamente ben diverso da quello di circa due settimane fa a Parigi, lo ha visto prendersi la rivincita su Zverev dopo la finale del Roland Garros.

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Cobolli-Shelton On fire

Archiviato il negativo esordio in singolare ad Halle contro Frances Tiafoe, Cobolli si è concentrato sul torneo di doppio, utile all’azzurro a prendere confidenza sull’erba in vista di Wimbledon, dove sarà chiamato a difendere i quarti di finale raggiunti la passata stagione. Per ottenere il massimo da questo torneo per Flavio sarà necessario ovviamente disputare più partite possibili in Germania.

Eventualità che, a giudicare dal campo, non appare affatto remota. Cobolli e Shelton infatti in coppia sembrano divertirsi e, soprattutto, trovarsi alla grande, come dimostrano la vittorie di oggi e quella dell’esordio contro gli specialisti Andrea Vavassori e Adam Pavlasek (che ha sostituito l’infortunato Simone Bolelli). Questi risultati fanno anche sperare nella possibilità di vedere di vedere almeno un italiano in finale nel doppio ad Halle per il quarto anno di fila dopo le tre raggiunte tra il 2023 e il 2025 da Bolelli-Vavassori.

ATP Queen’s, la provocazione indecente di Moutet

Se la maggior parte delle attenzione nel circuito maschile questa settimana sono certamente riversate ad Halle vista la massiccia presenza di top player e i tanti ritiri che hanno colpito l’ATP 500 del Queen’s, c’è chi da Londra riesce comunque a far parlare di sé, e non tanto per i risultati. Si tratta del solito Moutet, che dopo aver battuto in rimonta il connazionale Giovanni Mpetshi Perricard col risultato di 6-7 6-4 7-6 si è reso protagonista di una provocazione indecente ai danni dell’intervistatrice della BBC, che dopo le ripetute parolacce di Corentin è stata costretta a interrompere il collegamento:

“È molto frustrante. Ho avuto il match point e sapevo che potevo giocarmelo sulla sua seconda di servizio. Lui ha mirato al centro e l’obiettivo era semplicemente rispondere in campo. Ma ha tirato un servizio a 142 miglia orarie. In quel momento ho pensato, f*****o, adesso devo servire io…”. Il successivo tentativo dell’intervistatrice di riportare la conversazione a un linguaggio decente non è servito ad altro se non ha scatenare l’indecente provocazione di Moutet, che ha semplicemente ripetuto la parolaccia altre sei volte senza aggiungere altro. Un atteggiamento che rischia di costare al francese una multa salata da parte dell’ATP.