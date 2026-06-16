Halle, Kyrgios si ritira: ora Wimbledon è a rischio. Zverev soffre con Kopriva, Cobolli e Shelton battono Vavassori

Kyrgios ripiomba nell'incubo: il ginocchio infiammato lo obbliga a dare forfait ad Halle. Al suo posto sarà Sonego a sfidare Shelton, che in doppio in coppia con Cobolli supera Vavassori e Pavlasek

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il tempo di Nick Kyrgios è sempre più limitato. Perché se prima era il polso ad averlo messo per anni alla gogna, ora è il ginocchio che torna a fare le bizze. Tanto che dopo gli incoraggianti (seppur limitati) segnali mostrati al rientro in campo a Stoccarda, ad Halle arriva subito un nuovo forfait: avrebbe dovuto giocare in doppio in coppia con Mattia Bellucci, ma soprattutto avrebbe dovuto esordire in singolare affrontando Ben Shelton, in quello che avrebbe assunto le sembianze di un vero e proprio stress test sulla via che conduce a Wimbledon. Nulla di tutto ciò: al suo posto contro l’americano giocherà Lorenzo Sonego, ripescato dal tabellone cadetto, mentre i dubbi sull’integrità fisica di Kyrgios tornano a farsi insistenti.

Kyrgios, altro stop pesante: Wimbledon a forte rischio

A Stoccarda in molti si erano stupiti del modo col quale l’australiano aveva affrontato la competizione sull’erba, dove mancava peraltro da tre anni. La vittoria su Moutet all’esordio e la battaglia (seppur persa) contro Shimabukuru al secondo turno avevano offerto comunque una chiave di lettura importante, tale da lasciar pensare che qualcosa di buono potesse anche accadere lungo la via che conduceva a Wimbledon.

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Dove la presenza di Nick adesso è fortemente a rischio: un paio di settimane scarse di tempo per preparare lo slam per antonomasia della stagione sull’erba potrebbero non essere sufficienti per rimettersi completamente a posto, e così facendo anche il morale potrebbe restare fiaccato una volta per tutte dall’ennesima ripartenza strozzata sul nascere.

Kyrgios non riesce infatti a trovare più quella continuità perduta da quando (era l’estate del 2023) decise di fermarsi per farsi operare al polso, martoriato da anni di fastidi e complicazioni varie. Da allora però anche il ginocchio ha cominciato a presentargli il conto, come puntualmente avvenuto alla vigilia del debutto ad Halle. Che resterà tale solo sulla carta, senza più possibilità di replica alcuna.

A Zverev servono tre set per piegare Kopriva

Ad Halle in campo è sceso Sascha Zverev, alla prima uscita assoluta dopo la conquista del primo slam in carriera, quello sulla terra di Parigi. Il tedesco, premiato prima del match giocato contro Vit Kopriva per la vittoria in terra di Francia, dopo aver ammesso nei giorni scorsi di aver avuto paura di non poter giocare lo slam transalpino (“Dopo Roma ho fatto 40 iniezioni alla schiena…”), ha dovuto sudare e non poco per avere ragione del giocatore dell’Est Europa: dopo aver vinto 6-3 il primo parziale s’è un po’ incartato nel secondo, tanto da cedere il servizio nel nono game e vedendo poi Kopriva andare a chiudere senza batter ciglio (6-4).

Nel terzo però l’atteggiamento di Sascha s’è fatto nuovamente minaccioso: ha collezionato palle break come se piovesse e dopo un quarto gioco piuttosto elaborato (il più lungo di tutto l’incontro) ha strappato il servizio al rivale, andando poi a completare l’opera senza grosse difficoltà (6-2).

Insomma, un ritorno tra luci e ombre per chi, come Zverev, ormai non può più nascondersi: il fardello che s’è tolto a Parigi vincendo il primo slam in carriera s’è trasformato in un’aspettativa pressante che lo vedrà partire sempre e comunque favorito da qui ai prossimi appuntamenti, tenuto conto che Alcaraz è ancora ai box, Sinner deve riprendersi dalla “botta” parigina e Djokovic è più spettatore che giocatore. E agli ottavi lo attende il derby con Hanfmann, che a sorpresa ha battuto nientemeno che Joao Fonseca con un doppio 6-2.

Sorpresa: Cobolli e Shelton eliminano Vavassori e Pavalsek

Sempre ad Halle, nel torneo di doppio la sorpresa (relativa, ma tant’è) è arrivata dalla coppia Cobolli-Shelton, che al match tiebreak e dopo una partita costantemente giocata a inseguire (zero palle break procurate, addirittura 5 quelle cancellate oltre alle due concesse) hanno battuto Vavassori e Pavlasek.

Wave, “orfano” di Bolelli (alle prese ancora col recupero dall’infortunio alla caviglia rimediato nella semifinale del Roland Garros), s’è fatto sorprendere dall’inedita combo composta da un Cobolli arrabbiato dopo il flop in singolare e dal newyorchese, che dopo aver celebrato il titolo NBA dei “suoi” Knicks (da cittadino della grande mela, non poteva proprio esimersi dal celebrare il titolo che mancava dal 1973) ha pensato bene di regalarsi uno scalpo eccellente in doppio.

Shelton che peraltro potrebbe incrociare Zverev in semifinale in singolare (ma nei quarti sarebbe potenziale derby con Fritz), dando vita a una delle sfide più attese del tabellone (Auger-Aliassime e Medvedev le principali teste di serie nella parte bassa).