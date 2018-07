Hallfredsson ha ancora la valigia in mano

Emil Hallfredsson ha di nuovo la valigia in mano.

Il massiccio islandese, reduce dal campionato del mondo, potrebbe lasciare l'Udinese nei prossimi giorni.

Il Frosinone, che sta allestendo una formazione in grado di ben figurare anche nella massima serie, drizza le antenne per il centrocampista. A gennaio l'esperto l'isolano (34 anni compiuti il 29 giugno) è stato a un passo dal trasferirsi alla Spal, ma ora non sembra più interessare alla società estense.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 10:20