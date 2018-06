Hallgrimsson e quel matrimonio da far saltare

La sconfitta contro la Nigeria, seppur netta nel risultato e nel gioco, non ha afflitto più di tanto l’ambiente islandese, che si coccola il punto strappato all’Argentina, buono per restare in corsa per la qualificazione. Ora però bisognerà battere la Croazia già agli ottavi e sperare che la Nigeria non sconfitta l’Argentina.

In vista della gara contro Modric e compagni, finiti alle spalle dell’Islanda nel girone di qualificazione, il ct Hallgrímsson si è affidato a una originale metafora: “Con loro abbiamo già giocato ben quattro volte negli ultimi quattro anni: siamo come una coppia sposata che cerca di divorziare ma che poi torna ad incontrarsi… Siamo arrivati davanti nelle qualificazioni, li abbiamo già sconfitti e per questo siamo fiduciosi. Nulla è perduto, sapevamo che sarebbe stato difficile non perdere mai al Mondiale".

SPORTAL.IT | 22-06-2018 23:20