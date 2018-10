Halloween in famiglia per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è appena diventato il personaggio pubblico più seguito su Instagram. Con i suoi 144 milioni di follower (in costante aumento) ha superato la cantante e attrice statunitense Selena Gomez.

Il primo post dopo questo ennesimo record conseguito dall'attaccante della Juventus è arrivato in occasione della festa di Halloween. La foto ritrae il portoghese, la compagna Georgina e i quattro figli travestiti con costumi horror, come vuole la tradizione di questa festa di origine celtica.

CR7 ha scelto la maschera di 'IT il pagliaccio', augurando nella didascalia "Happy Halloween to everyone!!".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 14:35