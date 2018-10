Hamilton, altra frecciata a Vettel

Lewis Hamilton ripercorrendo il Gran Premio ad Austin ha inviato una frecciata indiretta nei confronti della Ferrari e soprattutto di Sebastian Vettel.

"I Mondiali non si vincono sgomitando con gli altri e commettendo errori stupidi – sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport – Ad esempio potevo provare a sorpassare Verstappen domenica, ma il mio lato più razionale mi ha trattenuto e suggerito di stare largo su Max mentre lo attaccavo per evitare qualsiasi pericoloso contatto. Se lo avessi fatto, Seb avrebbe potuto finire terzo o secondo e io avrei perso terreno in classifica. E' stata la scelta giusta".

Hamilton avrà immediatamente un secondo match point domenica prossima in Messico: "Siamo in ottima posizione per il trionfo finale, anche se domenica non eravamo così veloci. E’ stato un grandissimo duello con Kimi e Max, mi sono proprio divertito".

Sulla strategia di corsa della Mercedes "Sono state prese le decisioni giuste, anche se non avevamo il passo della Ferrari. Siamo stati costretti a due soste, mentre all’inizio della corsa avevamo un piano differente. Questa è la nostra forza: nessuno punta il dito contro qualcuno. Sappiamo cos’è il problema e lo risolveremo", gongola il pilota anglocaraibico, a un passo dal suo quinto titolo in carriera.

Secondo una leggenda della F1 come Jackie Stewart, Hamilton non arriverà a superare tutti i record della F1: "Lewis farà come me, continuerà finché gli andrà, e poi si stancherà, ma nel frattempo, vincendo cinque titoli, raggiungerà Fangio, il mio idolo. La Mercedes vincerà il campionato, sia piloti che costruttori, però Lewis, a cui ora interessano anche altre cose come la musica o la moda, alla fine, tra qualche tempo, avrà la sindrome da burnout. Oggi è diverso rispetto ai miei tempi, questi piloti fanno venti gare all’anno, noi avevamo altri campionati, correvamo molto di più… ma ci sono i test, gli eventi e così via… quindi sì, si ritirerà, come in tutti gli sport", le parole alla BBC.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 15:05