Hamilton avverte la Mercedes per la corsa al titolo 2026 e ringrazia la Ferrari e Vasseur. Leclerc ora sente la pressione

Lewis Hamilton si gode il primo successo con la Ferrari e mette in guardia la Mercedes. Ma Vasseur puntualizza: prematuro parlare di titolo. Leclerc l'unico deluso

Alla faccia di chi lo dava per bollito (tra cui Bernie Ecclestone, che gli aveva pure consigliato di terminare l’agonia della stagione passata e ritirarsi), Lewis Hamilton ha conquistato la sua prima vittoria in Ferrari, trionfando al GP di Barcellona-Catalogna. E non è esattamente un fulmine a ciel sereno, seppure per ambo le parti era da oltre un anno che non conquistavano un tubo nel mondiale di F1: la prima parte della stagione 2026 per il britannico ha invece rappresentato un deciso cambio di passo dopo la tregenda dal 2025.

Hamilton e la fiducia ritrovata con la Ferrari

Il rapporto con la SF-26 è decisamente diverso rispetto alla vettura precedente: anzitutto è una monoposto che ha visto un maggior coinvolgimento nello sviluppo da parte del pilota, i cui desiderata sono stati accolti e i risultati si vedono. Dai freni Carbon Industries, usati ai tempi in cui correva in Mercedes, a un rapporto disteso anche con lo staff come l’ingegnere di pista Carlo Santi, che ha fatto sì che il clima tra Hamilton e il muretto fosse più disteso e in sintonia rispetto al 2025 tormentato dalle schermaglie con Adami.

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Una somma di diversi dettagli positivi che hanno fatto in modo che questa domenica il britannico vincesse la sua prima gara in rosso. Anche grazie agli aggiornamenti per la monoposto che stanno andando nella direzione giusta, come si è visto sulla pista catalana che da sempre è un banco di prova per testare la completezza delle vetture.

“Grazie agli aggiornamenti abbiamo raggiunto quello che sognavamo”

Nelle dichiarazioni dopo la vittoria Hamilton ha voluto sottolineare l’importanza di Frédéric Vasseur, il team principal che tanto l’ha voluto a Maranello. “È anche grazie a lui che sono qui – ha spiegato ai media -: la prima stagione è stata impossibile, ma non abbiamo mai perso la fiducia e la squadra mi ha sempre tenuto il morale alto. Con i cambiamenti che abbiamo apportato abbiamo raggiunto quello che sognavamo e, se ogni vittoria è speciale, questa è davvero unica”.

Il britannico ha ricordato quando vedeva vincere le rosse in tv, e crescendo si è chiesto che sensazione si provasse nel trionfare in Ferrari. “Quel giorno è finalmente arrivato. La squadra è stata bravissima nell’apportare diverse novità che hanno fatto sì che potessi ritrovare la fiducia. Fiducia che ho sempre riposto in loro”, ha aggiunto. Ora Hamilton si ritrova a -41 punti dal leader di classifica Andrea Kimi Antonelli: di fatto il campionato resta apertissimo. E se da un lato il sette volte campione del mondo è conscio che la strada “è ancora lunga e Mercedes resta molto forte”, dall’altro ha messo in guardia: “Continueremo a lavorare per ridurre il divario, non è certo finita qui”.

Vasseur: “Ora non siamo certo campioni del mondo”

Vasseur dal canto suo ha sottolineato il grande lavoro di tutta la squadra e i podi di fila ottenuti tra Monaco e Canada, oltre al passo “per lottare per la pole di ieri”. Ma parlando a Sky Sport ha messo in guardia: “Ora però non dobbiamo iniziare a dire che siamo campioni del mondo, due settimane fa non lo eravamo e non lo siamo neppure oggi. Dobbiamo continuare a mantere questo approccio e tenere alta la concentrazione, dando peso ai dettagli. Il nostro approccio non cambierà”.

E secondo il team principal primeggiare a Barcellona avrebbe potuto significare dominare ovunque “negli ultimi 25 anni”, mentre in questa stagione ciò che conta è “lo sviluppo della vettura e aggiungere prestazioni ogni due, tre gare”, considerata la concorrenza sfrenata. “Non dobbiamo pensare alle aspettative, ma dare ai piloti la vettura migliore e disputare una gara per volta”.

Leclerc deluso: “Da ora in poi dovrò essere perfetto”

Sul GP di Charles Leclerc, costretto al ritiro a tre giri dal termine dopo un fine settimana in cui era andato pure a muro nelle qualifiche, Vasseur ha parlato di un problema di “affidabilità”, cosa che ha mandato a monte una gara dove “aveva più fiducia rispetto alle altre con la vettura”.

Rispetto al 2025 la situazione si è capovolta: ora è il monegasco l’anello debole del team. Certo, come ha detto Vasseur in gara ha pagato un guasto tecnico, in particolare allo sterzo, dopo aver condotto larga parte dei giri in maniera arrembante. Ma è un dato di fatto che questo 2026 inizia ad essere molto difficile per Leclerc.

Il quale, dopo essersi detto sinceramente felice per Hamilton e per il team, ha riflettuto sui “molti punti persi”. Cosa che gli mette un po’ di pressione addosso: “Da qui alla fine della stagione dovrò essere perfetto, perché gli aggiornamenti stanno funzionando, in particolare qui a Barcellona con il degrado delle gomme. Oggi sono partito decimo e la colpa è stata solo mia. Fred e tutta la squadra meritano il successo di oggi, ma per quanto mi riguarda mi resta la delusione dopo un fine settimana difficile e in cui sono stato al mio livello. Lewis dal Canada sta facendo passi in avanti, e adesso tocca a me”, ha spiegato Leclerc ai media.