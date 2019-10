F1, Hamilton provoca la Ferrari: "Noi i migliori e non cambierà"

Lewis Hamilton lancia una pesante bordata alla Ferrari dopo la conquista del sesto Mondiale costruttori da parte della Mercedes: “La forza del team credo sia stata quella di prendere le giuste decisioni e fornire grandissime prestazioni in tutti i week-end. Abbiamo avuto un approccio migliore come team nella gestione dei piloti rispetto alla Ferrari”.

“Loro hanno un numero 1 e invece noi non ce l’abbiamo – incalza Hamilton -, la nostra filosofia è molto migliore secondo me. Siamo migliori nel complesso e come collettivo e questo non cambierà, continueremo a spingere”.

“Non è un grande risultato per me quello di oggi, non sono felicissimo ma è andata così. Valtteri ha fatto un gran lavoro, ma oggi non voglio parlare del team, bensì della vittoria del titolo Costruttori”.

SPORTAL.IT | 13-10-2019 10:29