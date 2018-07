Hamilton cambia e arriva in Italia

Germani Basket Brescia ha annunciato l'acquisto di Jordan Hamilton, ala statunitense che completa il roster della Leonessa per la stagione 2018-2019. Hamilton, 27 anni, arriva in Italia per la prima volta con un biglietto da visita di tutto rispetto: 151 partite in NBA, disputate con le maglie di Nuggets, Rockets, Clippers e Pelicans. In Europa ha giocato in Russia, Turchia e Israele, dove ha disputato gli ultimi mesi della scorsa stagione, contribuendo al brillante cammino dell'Hapoel Holon, squadra finalista del campionato israeliano.

"Tra tutti i profili scoutizzati in queste settimane, Jordan è sempre stato considerato come uno dei più adatti al nostro sistema di gioco – spiega Andrea Diana, coach della Leonessa -. Ciò che ci ha colpito maggiormente sono state la grande volontà e la motivazione del giocatore, che da subito si è dimostrato molto entusiasta di entrare a far parte del nostro roster. Jordan è un grande talento, in grado di rendersi pericoloso in molteplici situazioni. Con un ottimo tiro da 3 punti, abile ad attaccare dal palleggio, risulta un giocatore imprevedibile che porterà estro e qualità al nostro sistema offensivo".

