Hamilton: "Capito perché non ero veloce"

Lewis Hamilton, secondo in Australia dietro a Bottas, si accontenta: "So che è stato un bel week-end per il team e sono contento lo stesso. E' stato fatto un lavoro fantastico, Valtteri ha fatto una gara incredibile e ha meritato la vittoria. Verstappen? Ha provato a prendermi, ma non ho avuto nessun problema e sono riuscito a controllare la posizione".

"Perché non sono stato veloce? Qualche idea l'ho ma ne parlerò con i miei ingegneri, devo lavorare per la prossima gara".

SPORTAL.IT | 17-03-2019 08:40