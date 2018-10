Hamilton commosso: lutto in famiglia prima del trionfo

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha svelato un doloroso retroscena precedente al trionfo mondiale in Messico, il quinto della sua straordinaria carriera. "Non mi sembra vero, cinque titoli mondiali. Ho paura di risvegliarmi all’improvviso da questo sogno. E’ stata una gara difficile. Giovedì mattina è morto mio nonno, un momento duro per tutta la famiglia, e volevo fare qualcosa per renderlo fiero di me. Credo che lo sarebbe stato, guardando ciò che io e mio padre abbiamo conquistato…", sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Hamilton ha eguagliato Fangio come numero di Mondiali vinti: "Avere raggiunto Fangio è un onore. Michael Schumacher è ancora lontano per vittorie e titoli, anche se potrei avvicinarmi nei prossimi anni. Sento che sto ancora gareggiando con il sacro fuoco che avevo da bambino. E continuerò finché ci sarà questa passione".

Poi rende l'onore delle armi all'avversario sconfitto, Sebastian Vettel, che da metà stagione in poi non è mai stato in grado di opporsi: "Che ci siamo detti? Lui si è avvicinato e mi ha sussurrato: 'Adesso non mollare, ho bisogno di lottare con te anche l’anno prossimo'. Un’altra conferma del rispetto che c’è fra di noi. Seb ha vinto quattro titoli con merito, quest’anno ha attraversato momenti difficili perché reggere sulle proprie spalle la pressione di una Ferrari che non vince il Mondiale da tanto tempo è davvero dura, ma in Messico è tornato fortissimo. Perciò nel 2019 non dovrò abbassare la guardia".

"Non sono sicuro che avessimo il pacchetto migliore, ma siamo stati i più bravi a sfruttarlo come team. La Mercedes è stata messa alla prova in tante occasioni, spesso abbiamo dovuto inseguire, ma ci abbiamo sempre creduto e ne siamo venuti fuori da vincenti, riuscendo a spuntarla anche in gare che ci vedevano sfavoriti. Io ho dovuto elevare il livello della mia guida, ho fatto alcune pole position speciali e delle prestazioni magiche. Perciò questo è il titolo che mi rende orgoglioso".

"Diventare il più grande di ogni epoca? Sarebbe bello, ma ho ancora molto da conquistare e tanta strada davanti. E poi non potrei mai definirmi il migliore".

SPORTAL.IT | 30-10-2018 12:20