Hamilton da record in casa, ma le Ferrari fanno paura

Lewis Hamilton riscrive la storia, ma le Ferrari lo spaventano sul circuito di casa. Il britannico della Mercedes centra infatti la pole position a Silverstone entrando nei libri dei record: per lui è la sesta partenza davanti a tutti nella gara di casa, un dato che non ha precedenti. La Ferrari però risponde e mette in apprensione l'anglo-caraibico in vista del Gran Premio di Gran Bretagna di domenica.

Hamilton ha infatti chiuso una sessione tiratissima di qualifiche con il tempo di 1'25''892 (nuovo record della pista), ma alle sue spalle ci sono le due Ferrari a meno di un decimo di secondo: Sebastian Vettel è infatti secondo a + 0''044, Kimi Raikkonen terzo a + 0''098. La seconda fila sarà completata dalla seconda Mercedes di Valtteri Bottas, che ha preceduto Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Ottima prova, ancora una volta, per la Sauber Alfa Romeo di Charles Leclerc: nono tempo per lui.

Gran Premio di Gran Bretagna 2018 – le qualifiche:

1 LEWIS HAMILTON MERCEDES AMG PETRONAS 16 1:25.892

2 SEBASTIAN VETTEL SCUDERIA FERRARI 17 1:25.936

3 KIMI RÄIKKÖNEN SCUDERIA FERRARI 17 1:25.990

4 VALTTERI BOTTAS MERCEDES AMG PETRONAS 15 1:26.217

5 MAX VERSTAPPEN ASTON MARTIN RED BULL RACING 14 1:26.602

6 DANIEL RICCIARDO ASTON MARTIN RED BULL RACING 14 1:27.099

7 KEVIN MAGNUSSEN HAAS F1 TEAM 19 1:27.244

8 ROMAIN GROSJEAN HAAS F1 TEAM 20 1:27.455

9 CHARLES LECLERC ALFA ROMEO SAUBER F1 TEAM 19 1:27.879

10 ESTEBAN OCON SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM 20 1:28.194

11 NICO HÜLKENBERG RENAULT SPORT FORMULA ONE TEAM 12 1:27.901

12 SERGIO PÉREZ SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM 14 1:27.928

13 FERNANDO ALONSO MCLAREN F1 TEAM 12 1:28.139

14 PIERRE GASLY RED BULL TORO ROSSO HONDA 15 1:28.343

15 MARCUS ERICSSON ALFA ROMEO SAUBER F1 TEAM 16 1:28.391

16 CARLOS SAINZ RENAULT SPORT FORMULA ONE TEAM 8 1:28.456

17 STOFFEL VANDOORNE MCLAREN F1 TEAM 9 1:29.096

18 SERGEY SIROTKIN WILLIAMS MARTINI RACING 7 1:29.252

19 LANCE STROLL WILLIAMS MARTINI RACING 2 –

20 BRENDON HARTLEY RED BULL TORO ROSSO HONDA 0 –

SPORTAL.IT | 07-07-2018 16:55