Hamilton, dichiarazioni a sorpresa sul proprio futuro

L’attesa è finita. Il lungo weekend del Gp d’Italia, preceduto dalla parata di stelle di mercoledì in Piazza Duomo a Milano per l’evento “90 anni di emozioni”, che ha celebrato il compleanno della Ferrari, ha preso il via con le prime prove libere del venerdì.

Sul circuito brianzolo è atteso il record assoluto di spettatori, la stragrande maggioranza dei quali pronti a festeggiare una vittoria delle Rosse, che manca dal 2010. Dopo la vittoria liberatoria in Belgio, il sogno doppietta a Monza, assente addirittura dal 2006, potrebbe anche riscattare parzialmente una stagione amara che ha visto la scuderia di Maranello tagliata fuori da subito dalla corsa al titolo in un campionato dominato dalle Mercedes e in particolare da Lewis Hamilton.

Monza coincide però solitamente anche con la rivelazione di notizie di mercato in vista della stagione successiva. Un anno fa di questi tempi la Ferrari annunciò l’arrivo di Charles Leclerc al posto di Kimi Raikkonen, mentre quest’anno tutto tace. Scontata la conferma del monegasco, salvo sorprese resterà alla Ferrari anche Sebastian Vettel, nonostante le voci su un clamoroso ritiro e un’annata più che deludente.

Ciclicamente, però, a Maranello viene accostato anche Lewis Hamilton. Il cinque volte campione del mondo sembra il simbolo della Mercedes, ma parlando con i giornalisti non ha escluso un clamoroso trasferimento.

“Molti tifosi mi chiedono di venire alla Ferrari – ha detto il campione del mondo – Non so se sarò mai tentato, ma se dovessi lasciare la Mercedes, il Cavallino Rampante sarebbe ovviamente un’opzione. L’importante è che sia la scelta giusta dal punto di vista strategico. Per ora sono contento alla Mercedes, per me è come una famiglia".

“La Ferrari va forte e a Spa l’ha dimostrato. Leclerc? Non credo che abbia problemi a ripetersi dopo la vittoria in Belgio. Anzi, penso sia più semplice per lui proseguire e fare doppietta. Ovviamente farò il possibile per impedirglielo".



SPORTAL.IT | 06-09-2019 13:08