Hamilton domina, Leclerc entusiasma. Incubo Vettel

Lewis Hamilton padrone a casa sua. Il pilota della Mercedes ha trionfato nel Gran Premio di Gran Bretagna, centrando la settima vittoria stagionale e allungando ulteriormente in classifica generale.

Secondo posto per il compagno di scuderia Valtteri Bottas, terzo gradino del podio per Charles Leclerc, autore di una fantastica gara ricca di sorpassi e duelli con il rivale Verstappen. Il fenomeno olandese è finito però solo al quinto posto dopo essere stato clamorosamente tamponato da Sebastian Vettel: per il ferrarista tedesco, finito sedicesimo, un’altra gara da dimenticare, soprattutto se paragonata a quella del suo giovane compagno di squadra.

LA GARA

Le due Mercedes scattano forte alla partenza, Hamilton cerca subito di insidiare Bottas: al quarto giro sorpasso e controsorpasso con il finlandese che mantiene la prima posizione.

Le due Frecce d’Argento fanno gara a sè, mentre dietro appassiona la battaglia tra Ferrari e Red Bull. Leclerc e Verstappen proseguono il loro duello iniziato in Austria, entusiasmando il pubblico di Silverstone. Lo scontro tra i due è pazzesco: il pilota olandese ai box sorpassa il monegasco, che risponde subito in pista riprendendosi la terza posizione con autorità. Il duello tra le due promesse della F1 magnetizza l’attenzione del circuito: continui i tentativi dell’olandese di riprendersi la terza posizione, tutti rintuzzati da leclerc con staccate al limite.

Un incidente di Giovinazzi al ventesimo giro attiva la safety car, che rimescola le carte: Hamilton ne approfitta e prende il comando della corsa. Fortunato anche Vettel, che dopo la girandola dei pit stop si ritrova terzo, penalizzato invece dalla strategia Leclerc, che scivola al sesto posto dietro a Gasly e Verstappen.

Il monegasco è furioso e le tenta tutte (ruotate incluse) per tornare davanti al rivale, senza successo. Verstappen anzi sorpassa il compagno di scuderia di Gasly e mette nel mirino la terza posizione di Vettel.

Davanti Hamilton inanella una serie di giri veloci e ipoteca la gara, dietro ancora Leclerc ruba l’attenzione superando Gasly con un magico sorpasso all’esterno.

Il fattaccio al 38esimo giro: Verstappen si prende il terzo posto sorpassando Vettel, che cerca di reagire ma tampona clamorosamente il pilota Red Bull. L’olandese riesce a ripartire ma scivola al quinto posto, mentre Vettel si ritrova in sedicesima posizione, e viene in seguito penalizzato di 10 secondi dai commissari di gara per la sua manovra.

Leclerc si ritrova così al terzo posto, posizione che manterrà fino al traguardo dietro alle due imprendibili Mercedes (Hamilton vince piazzando il tempo più veloce all’ultimo giro).

Ordine di arrivo (primi dieci)

Hamilton

Bottas

Leclerc

Gasly

Verstappen

Sainz

Ricciardo

Raikkonen

Kvyat

Hulkenberg

SPORTAL.IT | 14-07-2019 17:03