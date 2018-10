Hamilton: "Dovrò evitare guai in partenza"

A poche ore dalla probabile festa per il quinto Mondiale, Lewis Hamilton si scopre calcolatore.

L’inglese della Mercedes ha infatti accolto con favore il terzo posto nella griglia di partenza del Gp del Messico, dove a Hamilton basterà un settimo posto per conquistare l’iride.

Difficile pensare che un vincente come Lewis si accontenti di un piazzamento, eppure dopo le qualifiche il leader del Mondiale gioca a nascondersi: "Essere alle spalle delle Red Bull non è negativo, il terzo posto non è male: non credo di avere il passo per stare con loro in gara, ma lotterò per fare il massimo, anche se ci sono due tori davanti. Cercherò di stare lontano dai problemi in avvio e poi di giocarmi le mie carte, ma sono contento".

SPORTAL.IT | 27-10-2018 22:20