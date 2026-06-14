Hamilton urla la sua gioia in italiano: il team radio con Santi e la dedica speciale dopo la prima vittoria

Al suo secondo anno in Ferrari Lewis Hamilton conquista il suo primo successo con Maranello, trionfando al GP di Barcellona-Catalogna (partendo dalla prima fila). Il pilota si lascia andare nel team radio

Alla fine il tempo è stato galantuomo e Lewis Hamilton, dopo aver scontato un anno purgatoriale con la Ferrari, ha trovato la quadra con la monoposto e con un nuovo ambiente per l’ex Mercedes. Una volta acclimatatosi anche con la SF-26, per la quale ha dato il suo contributo allo sviluppo, tutto era pronto e predisposto affinché potesse dire la sua anche in gara. Perché nonostante lo squadrone rivale di Brackley, Maranello restava la seconda forza con la sua scuderia, e almeno al GP di Barcellona-Catalogna è diventata la prima, con Hamilton che ha trovato finalmente la sua prima vittoria con la Ferrari.

Hamilton dallo sprofondo con la Ferrari al trionfo a Barcellona

Team che da circa un anno e mezzo era a secco di vittorie nei Gran Premi. Il britannico invece era dal GP del Belgio del 2024 che non si affermava in una gara: oggi però in terra catalana è arrivato il 106esimo trionfo di una carriera che sembrava ferma al palo dopo la stagione 2025, avara di soddisfazioni per la Ferrari e ancor di più avarissima per Hamilton, che proprio non riusciva a cavare un ragno dal buco con la SF-25, tanto da cullare pensieri disfattisti.

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Ma la ruota gira e, pur nell’anno di grazia del suo ex team e dell’ascesa di Andrea Kimi Antonelli (che però a Barcellona si è dovuto ritirare sul finale; stessa mesta sorte per Charles Leclerc), il sette volte campione del mondo sta trascinando la Ferrari come diretta antagonista di Mercedes (laddove non sono pervenute più di tanto le McLaren e le Red Bull, nonostante quest’ultima possa contare sulla power unit più prestante della griglia secondo i dati raccolti dalla FIA).

Ma non solo: l’affermazione odierna consente a quel volpone di Hamilton di riaprire il discorso della lotta per il titolo Piloti, sino a qui un monologo di Antonelli (che per carità, così come non doveva essere considerato un fenomeno prima, come ha saggiamente messo in guardia il suo pigmalione Toto Wolff, allo stesso modo che non sia scaricato dalla solita stampa vorace e considerato adesso un fuoco di paglia).

Hamilton a ruota libera: le parole al team e ai tifosi

E intanto, una volta terminata l’opera, Hamilton ha mollato gli ormeggi nel team radio, dove ha esordito in italiano con queste parole: “Grazie a tutti a Maranello”. Parlando quindi con l’ingegnere di pista di riferimento Carlo Santi, tra gli artefici della ritrovata serenità del pilota (dopo un anno difficile con il predecessore Riccardo Adami), il britannico ha ringraziato tutta la squadra per averlo aiutato “a realizzare questo sogno”.

“Non vi potrò mai ringraziare abbastanza”. Poi la dedica ai tifosi per avergli ricordato “chi sono veramente, senza di voi non ce l’avrei mai fatta”. E ancora, due “forza Ferrari” in italiano e Hamilton, un fiume in piena, ha quindi concluso ringraziando il team per l’ottimo lavoro nelle soste: “Grazie, sono davvero orgoglioso di voi”.