Hamilton: "Fiero di fare la storia"

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha parlato dopo il trionfo a Barcellona: "La quinta doppietta mi rende fiero di far parte di tutto questo. È stata una partenza interessante, ho visto una Ferrari che andava all’esterno e non avevo idea di come si sarebbe sviluppata la situazione".

"Sapevo che Bottas sarebbe andato lungo e alla fine sono riuscito a passare, ho sostanzialmente vinto la gara alla prima curva. Fino ad ora ho affrontato tante gare difficili, la macchina è molto bella ma non sempre riesco a guidarla nella perfetta armonia. Questa volta sono partito bene e ho vinto alla partenza".

SPORTAL.IT | 12-05-2019 17:58