Hamilton: "Il miglior Lewis di sempre"

Lewis Hamilton si fa i complimenti per la stagione che sta per terminare: "Se avete visto il miglior Lewis? Sì, finora sì. Ma posso migliorare. Penso che in futuro ci sia altro potenziale da sprigionare e ci lavorerò".

Il cinque volte campione del mondo è pronto a prendersi una pausa: "Non ancora pensato a quello che è successo, so che è stata una stagione lunga e sono e felice che finisca. Vale per tutti, certo. Ci sono state tante interviste, tanti viaggi e sì, ora sarei felice di andare a sciare", ha detto in conferenza stampa.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 16:50